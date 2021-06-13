В другому таймі австрійці дотисли непростого опонента.

Поєдинки квартету C відкрив матч між Австрією та Північною Македонією. Нагадаємо, що в цій групі також грає Україна, для якої Євро-2020 розпочнеться зустріччю з Нідерландами в Амстердамі.

В першому таймі першими відкрили рахунок австрійці. Захисник менхенгладбаської "Боруссії" Штефан Лайнер на 18-й хвилині відправив м'яча у сітку воріт після пасу Марселя Забітцера. Проте через 10 хвилин македонці відповіли своїм влучним ударом: 37-річний ветеран Горан Пандев зрівняв рахунок. Це історичний момент, адже це перший гол в історії Північної Македонії на чемпіонатах Європи.

Але в другому таймі Австрія змогла забити двічі й набрати перші три очки на цьому Євро-2020. "Das Team" відзначилися на 78-й та 89-й хвилинах зусиллями Міхаеля Грегоріча та Марко Арнаутовіча. Це перша звитяга в історії чемпіонатів Європи для австрійців.

Австрія - Північна Македонія - 3:1

Голи: Лайнер, 18, Грегоріч, 78, Арнаутовіч, 89 - Пандев, 28

Австрія: Бахманн, Лайнер, Драгович (Лінгарт, 46), Гінтереггер, Ульмер, Баумгартнер (Грегоріч, 58), Лаймер (Баумгартлінгер, 90+3), Шлягер, Алаба, Забітцер, Калайджич (Арнаутовіч, 59)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Ніколов (Бейтуляй, 63), Ш. Рістовські, Велкоскі, Мусліу (М. Рістовскі, 87), Аліоскі, Барді, Адемі, Ельмас, Пандев, Трайковскі (Костандінов, 63)

Попередження: Трайковскі 42, Аліоскі, 52 - Лайнер, 85

Євро-2020: група C

В іншому матчі цієї групи 13 червня зіграють збірні України та Нідерландів.

Матчі групи С проходять в Бухаресті та Амстердамі.

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Автор: Артем Будрін