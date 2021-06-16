Керманич нашої збірної засипав компліментами майбутнього суперника.

Коуч збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від поєдинку 2-го туру Євро-2020 проти Північної Македонії.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Слова Шевченка приводить офіційний сайт УАФ.

"На завтра намічається дощ, але вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, за таких умов грати й будемо. Будемо сподіватися, що якщо і буде злива, то не така, щоб була зупинка матчу", - розпочав своє спілкування з пресою наставник "жовто-синіх".

"У нас є повне розуміння, які завдання перед нами стоять. Думаю, що зайві слова не потрібні. Команда готується, налаштовується. Для нас це дуже престижний турнір, не щороку Україна потрапляє у фінальну частину ЧЄ. Важливість гри кожен футболіст розуміє і несе відповідальність за свій виступ і за результат команди", - сказав Андрій Миколайович.

"Ми дуже добре виходили з оборони в атаку у матчі з Нідерландами. Було кілька цікавих продовжень в першому таймі. Єдине, ми не догравали в реалізації. Не вистачало або останнього пасу, або удару. Не вийшло створити певний тиск всередині поля, на який ми розраховували. Маючи хороших і якісних гравців, Нідерланди до кінця першого тайму підтисли нас, нам було важко зробити вихід з оборони".

"У другому таймі, особливо після пропущених двох м'ячів, була хороша реакція. Команда піднялася в другу зону. Ми краще почали пресингувати й створювати моменти. Думаю, що були й позитивні, і негативні моменти. Граючи з такими командами, ми розуміємо, що все перекрити й передбачити всі ситуації неможливо. Ми повинні розуміти, що коли ми намагаємося закрити в одному місці, то послаблюємо в іншому. Команда все правильно робила, гра вийшла цікавою і відкритої з великою кількістю продовжень. Глядачі отримали задоволення. Команда показала себе добре, але нам би хотілося добитися кращого результату".

"Зараз у нас матч проти Північної Македонії. Це команда, яка заслуговує на повагу, у неї є характер. Вони грають у своєму стилі за схемою 5-3-2. Команда непогано виходить в контратаки. В останні роки у них було кілька хороших ігор, де вони обіграли топ-команди. Ми повинні бути уважними, особливо на їхніх контратаках", - додав Шевченко.

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Україна - Північна Македонія: перед матчем

Матч Україна - Північна Македонія 17 червня розпочнеться о 16.00.

Обидві команди в 1-му турі зазнали поразки. Українці поступилися Нідерландам з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла Австрії з рахунком 1:3.

Україна два рази зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах (0:0 в 2003 році і 0:1 в 2004-му) і двічі - у відборі на Євро-2016 (перемогли 1:0 і 2:0).

Якщо збірна України виступає на Євро втретє, то для македонців це дебютний чемпіонат Європи.

Збірній України через травму в цьому матчі не зможе допомогти півзахисник Олександр Зубков.

Вже відомо, що судити поєдинок буде рефері з Південної Америки.

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Автор: Артем Будрін