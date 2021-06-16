Конкуренцію українцю складе теж неабиякий за красою удар.

Вінгер "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко не залишився без уваги футбольної світової спільноти після казкового голу у ворота Нідерландів.

Гол екс-хавбека "Динамо" претендує на звання найкращого у 1-му турі чемпіонату Європи.

УЄФА раніше вже у своєму Twitter відзначав красу та виконавчу майстерність "Ярмоли", а тепер всі охочі можуть проголосувати за найкращий гол туру на офіційному сайті футбольного союзу.

Прикро лише, що старання Андрія не допомогли Україні набрати очок в протистоянні з Нідерландами.

За перемогу з Ярмоленком у номінації "Найкращий гол 1-го туру" також змагаються португалець Кріштіану Роналду, австрієць Штефан Лайнер та чех Патрік Шик, які забивали у ворота Угорщини, Північної Македонії та Шотландії відповідно. Форвард збірної Чехії, вочевидь, є головним конкурентом Ярмоленка, оскільки йому вдалося з центру поля потрапити у сітку воріт.

Відео гола

Нідерланди - Україна: цифри та факти

Збірна України зазнала поразки в шостому матчі поспіль в чемпіонатах Європи (це повторення антирекорду збірної Югославії в період з 1968 по 1984 роки), але змогла перервати серію з п'яти поспіль матчів без забитих голів.

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук стали другим і третім українцями, які забили на Євро, після Андрія Шевченка.

Збірна України змогла забити на чемпіонатах Європи після 72 ударів по воротах без голів.

Це був перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять голів після нульової нічиєї в першій половині гри.

Олександр Зінченко в матчі з Нідерландами зробив 8 відборів. На цей час це найкращий показник на Євро-2020.

Євро-2020: Група C

В іншому матчі цієї групи раніше зіграли збірні Австрії та Північної Македонії.

Після 1-го туру Україна посідає у своїй групі третє місце.

Матчі групи С проходять в Бухаресті та Амстердамі.

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Автор: Артем Будрін