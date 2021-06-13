Всі п'ять голів були забиті в другому таймі.

13 червня в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" Україна розпочала свій виступ на Євро-2020. Протистояла "жовто-синім" збірна Нідерландів.

Перший тайм пройшов під диктування господарів поля. Команда Андрія Шевченка грала другим номером і чекала свої шанси в контратаках. Вже на 12-й хвилині тренерський штаб українців мусив проводити заміну. Олександр Зубков травмувався і замість нього вийшов Марлос.

Героєм першої половини зустрічі став воротар українців Георгій Бущан, котрий здійснив три сейви й врятував партнерів від неприємностей.

"Жовто-сині" відповіли небезпечним ударом Андрія Ярмоленка з меж карного майданчика, але з неробочої правої ноги.

Другий тайм почався вкрай кепсько для України. В період з 52-ої по 58-му хвилину Нідерланди забили двічі. Відкрив рахунок в зустрічі капітан господарів Джорджіньо Вейналдум, котрий нещодавно змінив клубну прописку. А потім Ваут Вегхорст поцілив у ворота Бущана. Щоправда, другий гол переглядали на системі VAR тривалий час, але рефері вирішив що взяття воріт було легітимним.

На 74-й хвилині наша збірна отримала імпульс. Андрій Ярмоленко зіграв у стіночку з Романом Яремчуком, змістився в центр та у своєму фірмовому стилі з лівої ноги відправив точно м'яча в "дев'ятку". Це 41-й гол для "Ярмоли" у футболці збірної.

На 79-й хвилині Руслан Малиновський подав зі штрафного, а Яремчук головою переправив м'яча в сітку. Таким чином, рахунок став 2:2.

Проте на 85-й хвилині захисник Нідерландів Дюмфріс виграв верхову боротьбу у Олександра Зінченка та головою забив переможного м'яча.

Нідерланди - Україна - 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Дюмфріс, 85 - Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нідерланди: Стеленбург, Дамфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 64), ван Анхольт (Вейндал, 64), де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст (Люк де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1)

Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Зубков (Марлос, 12, Шапаренко, 64), Яремчук

Попередження: Сидорчук

Нідерланди - Україна: цифри та факти

Збірна України зазнала поразки в шостому поспіль матчі на чемпіонатах Європи (це повторення антирекорду збірної Югославії в період с 1968 по 1984 роки), але змогла перервати серію з п'яти поспіль матчів без забитих голів.

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук стали другим і третім українцями, які забили на Євро, після Андрія Шевченка.

Збірна України змогла забити на чемпіонатах Європи після 72 ударів по воротах без голів.

Це був перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять голів після нульової нічиєї в першій половині гри.

Олександр Зінченко в матчі з Нідерландами зробив 8 відборів. На цей час це найкращий показник на Євро-2020.

Євро-2020: група C

В іншому матчі цієї групи вже зіграли збірні Австрії та Північної Македонії.

Після 1-го туру Україна займає в своїй групі третє місце.

Матчі групи С проходять в Бухаресті та Амстердамі.

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Автор: Артем Будрін