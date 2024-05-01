Він врятував свою команду від пропущеного гола буквально на першій хвилині зустрічі.

Ліга чемпіонів виклала відеодобірку найкращих сейвів воротарів у півфінальному матчі між німецькою Баварією та іспанським Реалом.

До нарізки найкращих сейвів потрапив і український голкіпер мадридської команди Андрій Лунін. Він видав впевнений сейф на початку гри і врятував свою команду від пропущеного м'яча вже на першій хвилині.

Матч Баварія - Реал

Перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройшов у Мюнхені і закінчився з рахунком 2:2.

Хоча німецька команда почала агресивно і вже на 1-й хвилині Луніну довелося рятувати свою команду. Він не дав забити Сане з гострого кута. Ще раз українцю довелося вступити в гру після удару Кейна, а Сане з хорошої позиції вдарив вище воріт.

У підсумку на 53-й хвилині ворота Луніна розпечатавСане, на 57-й хвилині Кейн забив пенальті і подвоїв рахунок. За Реал забив Вінісіус на 24-й і 83-й (з пенальті) хвилинах.

Ліга чемпіонів

Матч-відповідь між Реалом і Баварією відбудеться 8 травня. Переможець цього протистояння зіграє з іншим фіналістом, який визначається в парі Боруссія Дортмунд - ПСЖ. Цей матч відбудеться сьогодні ввечері. Фаворитом протистояння залишається ПСЖ, проте експерти не беруться прогнозувати з яким рахунком закінчиться зустріч.

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