За крок до фіналу: чого чекати від вирішальних матчів Ліги Чемпіонів

Весна йде до закінчення, й у футбольному світі це означає наближення вирішальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА. УНІАН розбирався, у кого найбільше шансів потрапити до фіналу.

Вже 30 квітня Реал Мадрид Андрія Луніна вирушить до Баварії у рамках першої зустрічі півфіналу ЛЧ. А вже наступного дня, ПСЖ спробує вдруге у своїй історії потрапити до фіналу так бажаного парижанами турніру. Але для цього їм доведеться обіграти дортмундську Боруссію.

Реал Мадрид – Баварія

Кризова Баварія на чолі з Томасом Тухелем спробує розірвати прокляття Гарі Кейна та взяти хоча б один трофей у цьому сезоні. Адже баварці вперше за довгий час не змогли виграти чемпіонат Німеччини. Втім, для цього їм потрібно пройти надскладного суперника – мадридський Реал, який зараз лідирує в чемпіонаті Іспанії, хоч і не без складнощів, але зміг пройти Манчестер Сіті та, на думку експертів, є головним претендентом на трофей Ліги Чемпіонів.

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Додає проблем для німців і той факт, що першу гру 30 квітня вони грають вдома. А, отже, вирішальна зустріч пройде 8 травня на Сантьяго Бернабеу – вкрай незручному стадіоні для суперників Королівського клубу. Тож, якщо раптом другий матч доведеться доводити до овертаймів та серії пенальті, підопічні Анчелотті зіграють на своєму стадіон більше часу. А враховуючи ту феєрію, яку в попередній зустрічі видав Андрій Лунін, німцям не позаздриш.

Загалом, наступні дві зустрічі цих команд можна назвати "бій важковаговиків". Адже Баварія раніше вже шість разів підіймала над головою трофей Ліги Чемпіонів (половина з них, коли турнір мав назву "Кубок Європейських чемпіонів"). Серйозна цифра, яка, втім, зовсім не вражає їхніх суперників. Адже Реал Мадрид є рекордсменом за кількістю трофеїв ЛЧ – в цій колекції їх наразі 14, і команда впевнено крокує до оновлення власного рекорду.

Шлях до півфіналу

Якщо говорити про шлях команд до півфіналу, то для Реала головним випробуванням став матч з останнім суперником – Манчестер Сіті – діючим власником трофея. Після результативної нічиї у Мадриді (3:3), команда Анчелотті поїхала до Манчестера, основний час закінчився також внічию – долю поєдинку вирішила серія пенальті, в якій Лунін вивів команду до етапу півфіналу.

Перед цим "вершкові" з легкістю пройшли Копенгаген. Не було проблем у Реалу й у групі, де проти них грали Црвена Звезда, Янг Бойз та головний суперник за золото – Наполі, якого мадридці також пройшли порівняно легко.

Складною стадія чвертьфіналу стала для Баварії. Команда на чолі з Тухелем зіграла в нічию з Арсеналом у Лондоні, а вдома спромоглася лише раз пройти захист канонірів. Втім, цього було достатньо, щоб вийти у півфінал.

В 1/8 Баварія зустрічалася з Лаціо і навіть мінімально програла перший матч в Італії. Але вдома, завдяки трьом голам, німцям вдалося пройти далі. Групу Баварія пройшла майже без проблем – лише одного разу команда втратила очки в матчі з Копенгагеном, зігравши в безгольову нічию.

Історія зустрічей

Реал з Баварією є частими супротивниками у єврокубках, що логічно, враховуючи їх статус та рівень виступів у власних чемпіонатах. Загалом, команди зустрічалися 33 рази й мінімальна перевага в загальній статистиці на користь Баварії, яка обігравала Реал 15 разів. Натомість мадридці святкували перемогу 14 разів.

Але якщо брати до уваги саме Лігу чемпіонів, то тут історичний рахунок 12:11 на користь Реала.

Цікаво, що за ці 33 матчі команди на двох забили 100 голів – по 50 на кожну. Востаннє вони зустрічалися у Лізі чемпіонів у 2018 році, також на стадії півфіналу. Тоді перша зустріч у Баварії закінчилася з рахунком 2:1 на користь гостей. А вже в Мадриді команди розіграли результативну нічию – 2:2.

До слова, у фінальному матчі ЛЧ, який того року пройшов у Києві, Реал впевнено обіграв Ліверпуль та забрав черговий трофей Ліги Чемпіонів.

Думка букмекерів

На думку букмекерів, лідером у зустрічі Баварії та Реалу є останній. Так, прохід підопічних Анчелотті до фінальної стадії оцінюється коефіцієнтом 1.52. Натомість на прохід німців коефіцієнт 2.54. У першій зустрічі в Баварії переможець, на думку букмекерів, не такий очевидний – проти 2,48 на господарів гості відповідають коефіцієнтом 2,85.

Боруссія – ПСЖ

Вже в перший день травня в Дортмунді місцева Боруссія вдруге в цьому сезоні прийматиме ПСЖ. Команди вже зустрічалися в групі, й тоді в Парижі підопічні Енріке впевнено обіграли суперника з рахунком 3:0. А вже у матчі-відповіді жовто-чорні змогли вирвати нічию. Чи вийде в ПСЖ вдруге обіграти Боруссію на власному стадіоні? Дізнаємося 7 травня.

Для ПСЖ ця гра є вкрай принциповою, адже клуб, який наразі є одним із найдорожчих у світі, маючи зірковий склад, лише втретє у своїй історії досягає стадії півфіналу. Парижани вже неодноразово зібрали у своїй колекції всі національні трофеї. Але міжнародні змагання – явно не їх коник. Команда лише раз доходила до стадії фіналу в сезоні 19/20. Але й тоді звитягу отримала мюнхенська Баварія.

Історично Боруссія хоч і не сильно, але краще виступає в турнірі. Дортмундці тричі виходили до фіналу змагання й одного разу навіть перемогли. Щоправда, це сталося ще в сезоні 96/97.

Шлях до півфіналу

Обидві команди змогли витіснити з турніру іспанські клуби на стадії чвертьфіналу. Так, ПСЖ не без проблем, але все ж таки змогли обіграти Барселону. Каталонці виграли перший матч у Парижі з рахунком 3:2. І навіть в Іспанії господарі змогли збільшити перевагу. Але ще в середині першого тайму підопічні Хаві залишилися в меншості, чим і скористався ПСЖ, забивши чотири м'ячі.

До цього парижани більш-менш впевнено обіграли інший іспанський клуб – Реал Сосьєдад. А от в групі, яка була найбільш іменитою в цьому сезоні, команді Енріке протистояли вже згадана Боруссія, Мілан та Ньюкасл. І попри звання лідера, команда лише двічі змогла виграти у групі, і має стільки ж нічиїх та поразок. То ж не без везіння, з рівною кількістю очок, але кращою різницею забитих та пропущених, парижани обійшли Мілан та потрапили до плей-оф Ліги чемпіонів.

У тій же групі, до слова, перемогу здобула Боруссія. Команда одноосібно очолила таблицю та порівняно впевнено пройшла далі. На стадії 1/8 фіналу на жовто-чорних чекав ПСВ, який німці обіграли із загальним рахунком 3:1. Після чого вийшли на Атлетіко, який сенсаційно пройшли, програвши в гостях в один м'яч, але обійшовши суперника вдома на два голи.

Історія зустрічей

Історія зустрічей Боруссії та ПСЖ доволі скромна. Команди грали між собою загалом шість разів – чотири з них були у 2020-х в рамках Ліги Чемпіонів. І ще дві у 2010 році в Лізі Європи. Мінімальна перевага за матчами на користь ПСЖ – 2:1. За ці шість ігор команди на двох забили 11 м'ячів – 7 парижани проти 4-х від німців.

Не враховуючи матчів у групі цього сезону, команди востаннє зустрічалися у 2020 році в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Тоді в Дортмунді господарі обіграли суперників 2:1, але в гостях поступилися з рахунком 0:2.

Думка букмекерів

Значна перевага в цій зустрічі, на думку букмекерів, на стороні ПСЖ. Так, їх прохід оцінюється коефіцієнтом 1.37. Тоді як на вихід у фінал суперників – 3.10. У першій зустрічі в Дортмунді лідером також вважаються гості – 2.48 проти 2.87.

Реал Мадрид – Баварія, ПСЖ – Боруссія: хто виграє турнір, на думку суперкомп'ютера

Суперкомп'ютер аналітичної компанії Opta оновив прогноз щодо потенційного переможця Ліги Чемпіонів. Якщо на минулій стадії головним фаворитом вважався Манчестер Сіті, то після вильоту підопічних Гвардіоли, комп'ютер почав надавати перевагу його кривдникам – Реал Мадриду.

Так, шанси на перемогу вершкових з Андрієм Луніним на воротах оцінюються в 39%. Завадити їм, на думку суперкомп'ютера, може ПСЖ, шанси на перемогу якого дорівнюють 27%. Обидва німецькі клуби вважаються аутсайдерами – перемогу Баварії оцінюють в 17%, а Боруссії – в 16%.

Нікіта Шендеровський