УЄФА назвав найкращий гол 4-го туру Ліги чемпіонів (відео)

Форвард "Вольфсбурга" переміг в голосуванні.

22-річний нападник "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забив переможний гол в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Німець встановив остаточний рахунок 2:1 і його команда здолала "Зальцбург". УЄФА за підсумками поєдинків 4-го туру визнав цей гол найкращим. На статус найкращого голу тижня також претендували Карім Бензема (забив у ворота "Шахтаря"), Кріштіану Роналду (забив "Аталанті") та Роберт Левандовські (забив "Бенфіці"). ⚽ Лучший гол 4-й тура в Лиге чемпионов забивает нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча!#ГолНеделиЛЧ | #UCLGOTWpic.twitter.com/cqgaEYab0k — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021 Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter