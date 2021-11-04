Лукас Нмеча / фото REUTERS
22-річний нападник "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забив переможний гол в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Німець встановив остаточний рахунок 2:1 і його команда здолала "Зальцбург".
УЄФА за підсумками поєдинків 4-го туру визнав цей гол найкращим.
На статус найкращого голу тижня також претендували Карім Бензема (забив у ворота "Шахтаря"), Кріштіану Роналду (забив "Аталанті") та Роберт Левандовські (забив "Бенфіці").
⚽ Лучший гол 4-й тура в Лиге чемпионов забивает нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча!#ГолНеделиЛЧ | #UCLGOTWpic.twitter.com/cqgaEYab0k— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.