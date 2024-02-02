Артуро Відаль повернувся в рідний клуб через 17 років.

Легендарний екс-футболіст "Баварії" і збірної Чилі Артуро Відаль цієї зими повернувся до свого рідного клубу "Коло-Коло".

Чилійський клуб напередодні представив публіці іменитого "новачка" команди. Презентувати вболівальникам "Коло-Коло" вирішив з великим розмахом.

Артуро Відаль прилетів на домашній стадіон команди "Монументаль Давід Арельяно" в місті Сантьяго на вертольоті, який приземлився посеред поля. Легендарний футболіст вийшов, привітав глядачів на арені.

Потім 36-річний Відаль в спеціальній мантії осідлав коня і проїхав коло пошани перед глядачами.

Додамо, що в "Коло-Коло" Артуро Відаль перейшов на правах вільного агента. Його попереднім клубом був бразильський "Атлетіко Паранаенсе".

Першим клубом Відаля в Європі був німецький "Байєр" Леверкузен, в який він перейшов з "Коло-Коло" в 2007 році за 5,2 мільйона євро. За "фармацевтів" чилієць зіграв 144 матчі, забив 21 гол і віддав 21 гольову передачу.

У 2011 році Відаль перебрався в туринський "Ювентус" за 12,5 мільйона євро. У складі італійського клубу він зіграв 171 матч, відзначився 48 голами і 25 асистами.

У 2015 році Артуро став гравцем "Баварії". Трансфер чилійця обійшовся мюнхенцям в 39,25 мільйонів євро. За "Баварію" Відаль зіграв 124 гри, забивши 22 голи і віддавши 17 результативних передач.

Також Артуро Відаль грав за "Барселону", міланський "Інтер" і бразильський "Фламенго".

За національну збірну Чилі Відаль зіграв 142 матчі і забив 34 голи. Він брав участь у двох чемпіонатах світу (2010, 2014), чотирьох Кубках Америки (2011, 2015, 2016, 2019), а також Кубку Конфедерацій 2017. У 2015 і 2016 роках разом зі збірною Чилі ставав переможцем Кубка Америки. Входить до топ-5 в історії збірної Чилі за зіграними матчами та голами.

За свою кар'єру Артуро Відаль більше 20 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Серії А, три перемоги в Бундесліги, перемоги в Ла Лізі, Кубках Італії та Німеччини, Суперкубках Іспанії, Італії та Німеччини, а також в Кубку Лібертадорес.

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