Артуро Відаль вирішив посмикати людину, яка підіймала табличку, за вуха.

Чилійський півзахисник італійського "Інтера" Артуро Відаль вирішив пожартувати перед виходом на заміну в матчі Серії А проти "Спеції" (2:0).

Відаль вступив у гру на 87-й хвилині матчу. При цьому він вирішив посмикати за вуха людину, яка підіймала табличку з номерами гравців.

Судячи з одягу, це був не четвертий рефері, а один зі співробітників "Інтера".

Відаль двічі торкнувся його вух, при цьому відтягнувши їх в сторони.

Футболіст поділився цим відео в Instagram.

При цьому він написав: "Нехай ніхто і ніколи не відніме у вас причини для того, щоб посміятися, навіть якщо ви цього не хочете!".

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Нагадаємо, раніше Відаль став жертвою пограбування - його віллу обікрали, поки він брав участь у міланському дербі.

У поточному сезоні зірковий чилієць провів за "Інтер" 12 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 3 гольові передачі.

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Автор: Антон Дудар