"Гірники" зазнали четвертої поразки на груповому етапі ЛЧ 2021-2022.

Донецький "Шахтар" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грав у Мілані з місцевим "Інтером".

Підопічні Роберто Де Дзербі програли і втратили шанси навіть на третє місце у своїй групі.

"Інтер" домінував на полі в першому таймі і втратив безліч моментів, щоб забити (близькі до голу були Ніколо Барелла, Андреа Раноккья, Едін Джеко і Лаутаро Мартінес). Особливо небезпечними були моменти Джеко і Мартінеса, які не змогли пробити Трубіна в ближньому бою. Крім того, гол "Інтера" був скасований через невеликий офсайд.

"Шахтар" же в першій половині гри запам'ятався переважно ударами від Фернандо.

У дебюті другого тайму VAR скасував ще один гол "Інтера" - Мартінес штовхнув Миколу Матвієнка, перш ніж направити м'яч у сітку. Але через кілька хвилин господарі все ж вийшли вперед - Джеко вколотив м'яч під штангу ударом з п'ятнадцяти метрів.

На 67-й хвилині Джеко оформив дубль - форвард головою замкнув подачу Івана Перішича.

"Шахтар" міг забити на 82-й хвилині - "гірники" розіграли атаку до вірного, але Додо з близької відстані пробив у штангу. Також можна згадати трохи неточний удар Артема Бондаренка. Більше реальних шансів відзначитися у "гірників" не було.

"Інтер" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Джеко, 61, 67

"Інтер": Ханданович, Дарміан (Д'Амброзіо, 78), Шкрініар, Раноккія, Бастоні, Перішіч (Дімарко, 86), Барелла (Відаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенсі, 86), Мартінес (Корреа, 68), Джеко

"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Майкон, Педріньо (Бондаренко, 72), Соломон, Тете (Марлос, 80), Фернандо (Мудрик, 81)

Відео голів

Інтер - Шахтар: підсумки матчу

Положення команд у групі D: "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Реал" - 9 очок (4 гри), "Шериф" - 6 очок (4 гри), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).

"Шахтар" втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубках.

"Шахтар" програв "Інтеру" вперше за останні чотири матчі в Лізі чемпіонів. Попередні три зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком 0:0.

"Шахтар" не зумів забити в четвертому з п'яти матчів групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "Шерифа". Матч пройде 7 грудня.

Автор: Антон Дудар