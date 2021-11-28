Чилійський півзахисник Артуро Відаль, який виступає за міланський "Інтер", став жертвою пограбування.
Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.
Інцидент стався ще 7 листопада, але в ЗМІ ця історія просочилася тільки зараз.
Зловмисники винесли з дому гроші, коштовності та годинники, а також викрали позашляховик Mercedes Brabus Amg G700, який оцінюється в 400 тисяч євро.
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Спочатку злодії намагалися викрасти Ferrari 448 Spider, але зазнали невдачі, після чого зуміли відкрити Mercedes і поїхали на ньому.
Крім того, грабіжники розгромили віллу - перевернули все верх дном, розбили вікна і зіпсували меблі.
Відаль під час пограбування брав участь у міланському дербі. "Мілан" та "Інтер" зіграли внічию (1:1), а чилієць вийшов на заміну.
Цікаво, що цю ж віллу пограбували в 2008 році, коли в ній проживав бразильський екс-нападник Адріано, який виступав за "Інтер".
Футболісти, які стали жертвами пограбування
- Пограбування будинку Відаля - не перший випадок за останній час, коли футболіст постраждав від дій зловмисників.
- Так, нещодавно з дому зірки "Ювентуса" винесли колекцію дорогих годинників.
- Півзахисник "Парі Сен-Жермен" Андер Еррера був пограбований озброєним трансвеститом.
- А екс-футболіст збірної Аргентини став жертвою збройного пограбування - на його машину напали прямо на вулиці.