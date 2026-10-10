Переговори про бій Усика з Вайлдером зірвалися, - журналіст

Переговори команд Олександра Усика та Деонтея Вайлдера припинилися, а американцю вже підшукують іншого суперника.

Переговори про поєдинок українського боксера Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером припинилися. Американський боксер може зустрітися на рингу з іншим суперником. Про це повідомив журналіст видання The Ring Майк Коппінджер.

За його інформацією, переговори між командами Усика та Вайлдера наразі "мертві". Водночас журналіст не уточнив, чому сторони припинили перемовини та чи є шанси на їх відновлення.

Натомість одним із можливих суперників Вайлдера називають австралійця Джея Опетаю. Їхній поєдинок може відбутися 11 грудня в Кардіффі в андеркарді бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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Коли Усик міг зустрітися з Вайлдером

Олександр Усик раніше заявляв про бажання провести бій із Деонтеєм Вайлдером. Також з'являлася інформація, що потенційний поєдинок може відбутися у березні 2027 року в США.

Останній поєдинок Усик провів у травні 2026 року. Тоді він, маючи статус об’єднаного чемпіона світу, достроково переміг нідерландця Ріко Верховена. Після цього боксер вирішив відмовитися від поясів WBC, WBA та IBF.

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