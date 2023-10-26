В рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії зустрінуться гранди іспанського клубу.

У суботу, 28 жовтня, відбудеться центральний поєдинок 11-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" прийме мадридський "Реал".

Перше в цьому сезоні "Ель-Класіко" пройде на стадіоні "Олімпіко" в Барселоні. Обслужить цю зустріч 39-річний рефері Хесус Хіль Мансано.

У минулому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" перемогла "Атлетик" Більбао (1:0), а мадридський "Реал" зіграв внічию з "Севільєю" (1:1).

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Посеред тижня команди синхронно здобули перемоги в груповому раунді Ліги чемпіонів: "Барселона" виграла у "Шахтаря" (2:1), а "Реал" обіграв "Брагу" (2:1).

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" посідає перше місце, набравши за 10 турів 25 очок. "Барселона" з 24 балами йде на третій позиції.

Барселона - Реал Мадрид: прогноз

Аналітики вважають, що у команд приблизно рівні шанси на перемогу в цій грі. Коефіцієнт на перемогу "Барселони" - 2,48. Ставки на тріумф "Реала" приймаються з коефіцієнтом 2,75. Нічия - 3,70.

На гол команди Хаві в "Ель-Класіко" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,21. Гол підопічних Карло Анчелотті оцінюється коефіцієнтом 1,24.

Найбільш імовірним результатом матчу на думку експертів є нічия з рахунком 1:1. Ставки на такий результат приймаються з коефіцієнтом 7,70.

Барселона - Реал Мадрид: трансляція

У прямому ефірі поєдинок "Барселона" - "Реал" на території України покаже медіасервіс MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Додамо, що в минулому сезоні в рамках чемпіонату Іспанії "Барселона" і "Реал" обмінялися домашніми перемогами: "вершкові" виграли на своєму полі з рахунком 3:1, а "блаугранас" в рідних стінах здобули перемогу з рахунком 2:1.

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