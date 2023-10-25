"Барселона" виграла три матчі з трьох в груповому раунді Ліги чемпіонів.

У середу, 25 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Барселона" приймала донецький "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою каталонського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 28-й хвилині - відзначився півзахисник "Барселони" Ферран Торрес. На 36-й хвилині каталонці подвоїли свою перевагу - з передачі Феррана Торреса забив Фермін Лопес.

Відео дня

На 62-й хвилині "гірникам" вдалося один м'яч відіграти - гол забив Георгій Судаков. Асистував українському півзахиснику Іраклі Азаров.

"Барселона" - "Шахтар" - 2:1

Голи: Ф. Торрес, 28, Лопес, 36 - Судаков, 62

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Іньїго Мартінес (Касадо, 82), Маркос Алонсо (Бальде, 71), Фермін Лопес (Крістенсен, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямаль, Ферран Торрес, Жоау Фелікс (Гую, 75)

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Степаненко (Егіналдо, 90+1), Зубков, Судаков, Криськів (Невертон, 63), Сікан (Келсі, 70)

Попередження: Ферран Торрес, 43, Бальде, 75 - Криськів, 50, Конопля, 72, Бондар, 87

Відео голів:

"Барселона" здобула три перемоги в трьох іграх в рамках групового раунду Ліги чемпіонів і займає перше місце в турнірній таблиці групи Н. "Шахтар" з 3 балами займає третє місце.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи "Порту" зіграє проти бельгійського "Антверпена".

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