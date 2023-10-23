"Барселона" займає третє місце в чемпіонаті Іспанії.

У неділю, 22 жовтня, в рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" приймала "Атлетик" Більбао.

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою "блаугранас".

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний, який забив 17-річний нападник "Барселони" Марк Гую. Футболіст з'явився на полі на 79-й хвилині і через близько 30 секунд забив гол у ворота "Атлетика".

Відео дня

Варто відзначити, що це був дебютний матч Марка Гую у складі каталонського гранда. Таким чином, Гую став наймолодшим дебютантом-автором голу за "Барселону" в XXI столітті. На момент гри вік Марка склав 17 років і 291 день.

"Барселона" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Гую, 80

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Крістенсен (Араухо, 60), Іньіго Мартінес, Бальде (Маркос Алонсо, 79), Гаві, Ромеу (Ямаль, 60), Гюндоган, Ферран Торрес, Жоау Фелікс, Фермін Лопес (Гую, 79)

"Атлетика": СІмон, де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче (Лекуе, 26), Дані Гарсія (Унаї Гомес, 77), де Галларета (Прадос, 67), Вільямс, Сансет, Ніко Вільямс (Беренгер, 77), Гурусета (Аду, 67)

Попередження: Гаві, 16, Ромеу, 41, Гую, 83 - Дані Гарсія, 37, Аду, 73, де Маркос, 89

Огляд матчу:

"Барселона" набрала 24 очки і займає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Вище розташувалися "Реал" і "Жирона", в активі яких по 25 очка. "Атлетик" з 17 балами займає шосту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти мадридського "Реала". "Ель-Класіко" відбудеться 28 жовтня. "Атлетик" Більбао 29 жовтня зустрінеться з "Валенсією".

Вас також можуть зацікавити новини: