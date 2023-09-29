"Барселона" в період з 2016 по 2018 роки платила гроші віце-президенту комітету суддів іспанської футбольної федерації.

"Барселона" була звинувачена у хабарництві у справі щодо суддівського скандалу навколо виплат екс-голові комітету арбітрів Ла Ліги Хосе Негрейрі, повідомляє The Telegraph.

Також звинувачення у хабарництві отримав сам Негрейра, його син та колишні президенти каталонського клубу Жозеп Бартомеу та Сандро Росель. Рішення у справі ухвалять 9 присяжних. Якщо їхня провина буде доведена, то вони можуть отримати від 3 до 6 років в'язниці.

Раніше стало відомо, що голова слідчого суду Барселони Хоакін Агірре, який веде справу, вважає виплату 7,7 млн євро від "Барселони" колишньому віце-президенту технічного комітету суддів (CTA) RFEF у період з 2001-го по 2018-й злочином.

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За такого розвитку подій клуб можуть відсторонити від будь-якої футбольної діяльності. Тоді, ймовірно, "Барселона" стане банкрутом.

"Барселона" може припинити існування - що відомо

Нещодавно президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що якщо вина "Барселони" у справі про можливий підкуп суддів буде доведена, то клуб може бути виключений з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, ще на початку цього року прокуратура Іспанії офіційно висунула звинувачення проти колишніх президентів "Барселони" Роселя і Бартомеу, а також головного фігуранта справи, колишнього віце-президента Комітету арбітрів Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

Серед звинувачень - фальсифікація документів, корупційні зв'язки в спорті між фізичними особами, а також упередженість арбітрів.

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