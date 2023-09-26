Каталонський клуб підозрюють у корупції в бізнесі.

Футбольний клуб "Барселона" може бути виключений з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Про це повідомив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас. За його словами, каталонський клуб може понести настільки суворе покарання, якщо буде доведена їх вина в справі про можливий підкуп суддів.

"Сам факт спроби впливу - це злочин спортивної корупції. Цього достатньо, щоб порушити відповідну дисциплінарну справу. Санкції варіюються від попередження до пониження в класі. Пояснень потрібно давати набагато більше.

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Чи призвело б це до виключення "Барселони" з Ла Ліги? Якщо суддя так скаже, то так. Це те, що вирішує суд, як він вчинив з "Ельче" кілька років тому. Єдине, що я можу - це засудити деякі факти, і я їх засуджую. Санкції - це не моя відповідальність", - наводить слова Тебаса Sport.es.

Нагадаємо, в лютому цього року "Барселона" стала фігурантом скандалу у справі про виплати колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Повідомлялося, що каталонський клуб в період з 2016 по 2018 роки заплатив майже 1,5 мільйона євро компанії "DASNIL 95", яка належить Енрікесу Негрейрі. Клуб звинувачується за статтею про корупцію в бізнесі.

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