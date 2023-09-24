Перемогу "Барселоні" принесли голи Роберта Левандовскі і Жоау Канселу.

У суботу, 23 вересня, відбувся поєдинок шостого туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала "Сельту".

Гра проходила на стадіні "Олімпіко" в Барселоні і завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - гол забив нападник "Сельти" Йорген Ларсен. На 76-й хвилині зустрічі гостям вдалося подвоїти перевагу - після передачі Яго Аспаса забив Анастасіос Дувікас.

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Однак перемогу здобути "Сельті" в цій грі не судилося. "Барселона" зробила неймовірний камбек в кінцівці зустрічі. Підопічні Хаві забили три голи за вісім хвилин і вирвали перемогу в цій грі. Два м'ячі в активі Роберта Левандовскі, ще один гол забив Жоау Канселу.

"Барселона" - "Сельта" - 3:2

Голи: Левандовскі, 81, 86, Канселу, 89 - Ларсен, 19, Дувікас, 76

"Барселона": тер Штеген, Жоау Канселу, Крістенсен (Бальде, 60), Кунде, Алонсо (Ямаль, 46), Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гаві, 36), Жоау Фелікс, Ферран Торрес (Рафінья, 72), Левандовскі

"Сельта": Вільяр, Мінгеса, Старфельт, Нуньєс (Родрігес, 90), Домінгес, Рістіч, Де Ла Торре, Бельтран, Бамба (Дотор, 90), Аспас (Сведберг, 78), Ларсен (Дувікас, 66)

Попередження: Крістенсен, 36, Гаві, 39 - Нуньєс, 43

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Барселоні" вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 16 очок після шести ігор. "Сельта", в свою чергу, розташовується на 17-му місці, набравши лише чотири очки.

У наступному турі Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Мальорки" (26 вересня), а "Сельта" зустрінеться з "Алавесом" (28 вересня).

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