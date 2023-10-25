"Реал" виграв три поспіль матчі і впевнено лідирує в групі C.

У вівторок, 24 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому португальська "Брага" приймала мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Мунісіпаль де Брага" і завершилася перемогою іспанського клубу.

Футболісти мадридського гранда відкрили рахунок на 16-й хвилині - з передачі Вінісіуса Жуніора забив Родріго. На 61-й хвилині "Реал" подвоїв свою перевагу завдяки голу Джуда Беллінгема, який забив після пасу все того де Вінісіуса Жуніора. На 63-й хвилині "Бразі" вдалося один м'яч відіграти, забив Альваро Джало. Більше в цій грі команди не забивали.

Відео дня

"Брага" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голи: Джало, 63 - Родріго, 16, Беллінгем, 61

"Брага": Матеус, Мендес (Фонсека, 73), Саатчі, Ньякате, Борха, Карвальо (Брума, 66), Аль-Мусраті (Моутінью, 78), Рікарду Орта, Салазар, Джало, Банза ( Абель Руїс, 67)

"Реал Мадрид": Кепа, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Фран Гарсія (Менді, 75), Вальверде, Камавінга, Модріч, Беллінгем (Васкес, 89), Родріго (Чуамені, 71), Вінісіус

Попередження: Камавінга, 72, Начо, 90+2

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Наполі" переміг на виїзді берлінський "Уніон". Перемогу неаполітанцям приніс гол Джакомо Распадорі.

"Уніон" - "Наполі" 0:1

Гол: Распадорі, 65

"Уніон": Реннов, Тріммель, Дукі (Тузар 80), Лейте, Кнохе, Гозенс, Хедіра (Крал 70), Хаберер (Фолланд 80), Ааронсон (Лайдуні 70), Беккер, Фофана (Беренс 70)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руй (Олівера 71), Лоботка, Каюст (Елмас 46), Зелінський, Політано (Ліндстрем 82), Распадорі (Сімеоне 71), Кварацхелія (Естігор 89)

Попередження: Триммель 10, Гозенс 52, Хаберер 54 - Ррахмані 17

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" здобув третю поспіль перемогу в груповому раунді Ліги чемпіонів і займає перше місце в групі C. "Наполі" з 6 балами йде на другій позиції, "Брага" (3 очки) - третя. Останнє місце в квартеті займає берлінський "Уніон" - 0 очок.

Турнірна таблиця групи C

Матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 8 листопада.

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