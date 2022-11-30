Переможець матчу отримає шанс зіграти в плей-офф чемпіонату світу.

У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, який проходить в Катарі, зіграють збірні Австралії та Данії.

Поєдинок прийме Стадіон "Аль-Джануб" в місті Ель-Вакра.

Збірна Австралії розпочала свої виступи на ЧС-2022 з поразки від чинного чемпіона світу - національної команди Франції (1:4). У другому турі австралійці мінімально обіграли Туніс (1:0). Ця перемога дозволила зачепитися Австралії за шанс вийти в плей-офф мундіалю.

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Данія на цьому ЧС виступає не дуже вдало. У 1-му турі данці несподівано втратили бали в грі з Тунісом, зігравши внічию (0:0). У другому турі збірна Данії не змогла взяти очки в грі з Францією, програвши з рахунком 1:2.

Таким чином, перед останнім туром у Австралії три очки, у Данії один бал. Переможець дуелі Австралія - Данія вийде в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Австралія - Данія: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку національну команду Данії. Так, на перемогу європейської збірної можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50. Нічия - 4,50. Перемога Австралії оцінюється коефіцієнтом 7,20.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,14. Гол Австралії оцінюють в 1,84, а на те, що відзначиться збірна Данії, можна поставити за 1,14.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу збірної Данії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,10.

Австралія - Данія: трансляція

Дуель Австралії та Данії на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що в паралельному матчі 3-го туру цього квартету будуть битися Туніс і Франція. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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