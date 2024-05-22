Автором усіх голів став гравець "Аталанти" Лукман.

22 травня на "Дублін-Арені" в Ірландії відбувся фінальний матч Ліги Європи. За кубок на полі змагалися італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".

Поєдинок завершився із рахунком 3:0 на користь італійців. Хет-триком відзначився гравець "Аталанти" Лукман. Він забив у ворота "Баєра" на 12, 26 та 75 хвилинах.

Не минулося і без попереджень. Жовті картки серед гравців італійського клубу отримали Джимшіті (23), Скамакка (35), Дзаппакоста (60), Коопмейнерс (70). "Гірчичники" рефері показував і представникам німецької команди. Їх отримали Вірц (35), Тапсоба (67) та Андріх (74).

Відео дня

Варто зазначити, що у 21-му столітті жоден італійський клуб не вигравав цей турнір. Цією перемогою "Аталанта" вписала своє імʼя в історію.

Інші новини футболу

1 червня на стадіоні "Вемблі" в Англії відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. На полі зустрінуться "Боруссія" Дортмунд та мадридський "Реал". Гра почнеться о 22:00 (за Києвом).

Нагадаємо, 15 травня донецький "Шахтар" переміг полтавську "Ворсклу" у матчі фіналу Кубка України з футболу. Гра проходила на стадіоні "Авангард" у Рівному і закінчилася з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Також раніше головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад національної команди, який зіграє у товариських матчах напередодні Євро-2024.

Вас також можуть зацікавити новини: