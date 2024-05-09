У фіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться "Боруссія" Дортмунд та мадридський "Реал".

У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський "Реал".

Матч пройшов у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Гра завершилася із рахунком 2:1 на користь господарів.

Рахунок було відкрито у другому таймі. На 68-й хвилині гравець "Баварії" Альфонсо Девіс забив перший гол.

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Вже на 88-й хвилині "Реал" зрівняв рахунок. Після удару Вінісіуса від кута штрафного голкіпер "Баварії" Ноєр відбив м'яч перед собою – Хоселу добив.

Вже на 90+1 хвилині "Реал" забив другий гол. Мʼяч у ворота відправив Хоселу. Спочатку арбітр зафіксував офсайд, але після роботи VAR було зафіксовано "взяття воріт".

Таким чином у фіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться "Боруссія" Дортмунд та мадридський "Реал".

Ліга Чемпіонів: боротьба за вихід у фінал

Нагадаємо, 7 травня німецький футбольний клуб "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів.

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Матч завершився рахунком 0:1, на 50 хвилині захисник "Боруссії" Матс Гуммельс забив єдиний гол.

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