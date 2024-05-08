"ПСЖ" та "Боруссія" зіграли другий півфінальний матч.

У вівторок, 7 травня, німецький футбольний клуб "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів.

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Матч завершився рахунком 0:1, на 50 хвилині захисник "Боруссії" Матс Гуммельс забив єдиний гол.

Як відомо, завдяки цій перемозі "Боруссія" втретє в історії зіграє в фіналі Ліги чемпіонів. У 1997 році вони перемогли Ювентус з рахунком 3:1, а в 2013 - програли Баварії з рахунком 1:2.

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Нагадаємо, що у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів "Боруссія" також обіграла ПСЖ. М'яч на 36-й хвилині забив нападник Ніклас Фюллькруг, матч завершився з рахунком 1:0.

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Фінальний матч розіграшу заплановано на 1 червня, він пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Переможець отримає право зіграти матч з переможцем Ліги Європи УЄФА 2023-2024 у Суперкубку.

Вже сьогодні ввечері на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді зіграють іспанський "Реал" та мюнхенська "Баварія". Попередній матч завершився нічиєю (2:2).

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