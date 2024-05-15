Цей Кубок України став для "Шахтаря" 14-м в історії.

15 травня донецький "Шахтар" переміг полтавську "Ворсклу" у матчі фіналу Кубка України з футболу. Гра проходила на стадіоні "Авангард" у Рівному і закінчилася з рахунком 2:1 на користь "гірників".

На 40-й хвилині Данило Сікан вивів "Шахтар" вперед: Кевін виконав навіс, а Данило без спротиву замкнув у дальній кут. На 56-й хвилині Конопля подвоїв перевагу своєї команди. Після подачі з кутового Матвієнко виконав скидку на дальню стійку, а там спокійно зіграв на замиканні Юхим.

На 85-й хвилині форвард "Ворскли" Микола Ковталюк ефектно п'ятою переперавив м'яч у сітку воріт "гірників", завершуючи передачу від Крупського

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Полтавці спробували організувати фінальний штурм на останніх хвилинах, але донеччанам вдалося не пропустити і довести мачт до перемоги.

Цей Кубок України став для клубу 14-м в історії. Наразі "Шахтар" випереджає "Динамо" - у киян 13 тріумфів у Кубку країни.

"Ворскла" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Ковталюк, 85 – Сікан, 40, Конопля, 55

Попередження: Бацула, 86, Хрипчук, 90+2 – Траоре, 88, Криськів, 90+2, Різник, 90+4

"Ворскла": Ісенко - Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) - Якубу (Нестеренко, 57), Скляр (Челядін, 67) - Мякушко (Бацула, 57), Сіссоко (Феліпе Родрігес, 82), Кане - Степанюк (Ковталюк, 67).

"Шахтар": Різник - Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля - Степаненко (к) (Марлон Гомес, 73) - Кевін, Криськів, Бондаренко, Зубков (Швед, 81) - Сікан (Траоре, 81).

Кубок України - деталі

До цього етапу полтавський клуб обіграв "Металіст-1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) та в півфіналі сенсаційно пройшов житомирське "Полісся" (1:0). Усі матчі "Ворскла" грала на виїзді.

Шлях "Шахтаря" до фіналу Кубку України був простіший – вони грали проти "Вереса" (3:0), "Вікторії" з Сум (3:0) та "Чорноморця" (4:1).

В останній зустрічі Ворскла не змогла втримати нічию проти "Минаю", який після літньої паузи почав набирати обертів. Нині команда посідає 11 сходинку в УПЛ.

Натомість "Шахтар" перебуває в чудовій формі – в останньому матчі донеччани гарантували собі чемпіонство в УПЛ, мінімально обігравши ключового суперника – київське "Динамо".

Новини футболу

У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський "Реал".

Матч пройшов у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Гра завершилася із рахунком 2:1 на користь господарів. Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" та відіграв весь поєдинок.

7 травня німецький футбольний клуб "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів.

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