Збірна Аргентини спробує перемогти у фіналі діючих чемпіонів світу.

У неділю, 18 грудня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться національні збірні Аргентини та Франції.

Гра пройде в Лусаїлі на стадіоні "Лусаїл Айконік".

Аргентина - Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022

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У півфіналі збірна Аргентини впевнено обіграла команду Хорватії. Два голи у складі "альбіселесте" забив форвард "Манчестер Сіті" Хуліо Альварес. Ще один м'яч на рахунку капітана аргентинців Ліонеля Мессі.

Франція в своєму півфіналі перемогла команду-сеннсацію цього турніру - збірну Марокко. Перемогу команді Дідьє Дешама принесли голи Тео Ернандеса і Рандаля Коло Муані.

Фінал ЧС-2022 для збірної Аргентини - вже шостий в історії команди. Аргентина вигравала чемпіонати світу в 1978 і в 1986 році, а в 1930, 1990 і 2014 роках Аргентинці програвали свої фінали.

Для збірної Франції майбутній фінал чемпіонату світу стане четвертим в її історії.

Вперше вони вийшли у фінал мундіалю в 1998 році, на домашньому чемпіонаті світу. І перемогли в ньому Бразилію - 3:0. Через вісім років французи знову зіграли у фіналі. Але цього разу по пенальті поступилися італійцям.

Третій за рахунком вихід французів у фінал виявився для команди вдалим. Чотири роки тому команда Дідьє Дешама перемогла у вирішальному поєдинку збірну Хорватії 4:2.

І ось тепер чинний володар титулу буде його захищати у вирішальному поєдинку з Аргентиною.

Примітно, що лише двом командам в історії чемпіонатів світу вдавалося захистити титул. Спочатку це зробили італійці: вони стали чемпіонами в 1934 і в 1938 роках. Повторила досягнення Італії велика збірна Бразилії, яка ставала чемпіоном світу двічі поспіль в 1958 і 1962 роках.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що фінал ЧС-2022 стане для нього останнім матчем на мундіалях. Це буде останній шанс 35-річного капітана "альбіселесте" виграти ЧС.

Найкращий бомбардир збірної Франції Кіліан Мбаппе, в свою чергу, може до своїх 24 років двічі стати чемпіоном світу. Раніше це вдавалося тільки легендарному Пеле.

Аргентина - Франція: трансляція

Фінальний поєдинок ЧС-2022 з футболу на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні відбувся поєдинок за бронзові нагороди ЧС-2022, в якому збірна Хорватії перемогла національну команду Марокко.

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