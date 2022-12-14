Збірна Аргентини зіграє у фіналі ЧС-2022 проти переможця пари Франція - Марокко.

У вівторок, 14 грудня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу ЧС-2022, в якому збірна Аргентини розгромила Хорватію (3:0) і вийшла у фінал турніру.

Головним героєм півфінального поєдинку став Ліонель Мессі, який відзначився одним забитим голом і результативною передачею. Після гри з хорватами капітан збірної Аргентини прокоментував вихід "альбіселесте" у фінал катарського мундіалю, заявивши, що це буде його останній матч на чемпіонатах світу.

"Я пишаюся тим, що можу завершити свою кар'єру на чемпіонаті світу, зігравши в цьому фіналі. Те, що я переживаю зараз, це щось неймовірне. Безперечно, в неділю буде моя остання гра на чемпіонаті світу. До наступного турніру в 2026 році ще багато часу, і я не думаю, що мені це вдасться. Тому я сподіваюся завершити найкращим чином.

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Перша гра на турнірі стала для Аргентини дуже важким ударом, тому що ми перервали тривалу серію без поразок. Такий початок чемпіонату світу став дуже важким випробуванням для нас. Але команда ще раз показала, наскільки вона сильна", - наводить слова Мессі Marca.

Фінал ЧС-2022 відбудеться у неділю, 18 грудня. Збірна Аргентини зіграє проти переможця пари Франція - Марокко, які матч 1/2 фіналу зіграють 14 грудня. Початок зустрічі о 21:00.

Відзначимо, що це буде другий фінал чемпіонату світу для Ліонеля Мессі - в 2014-му Аргентина програла Німеччині (0:1).

На ЧС-2022 в Катарі Ліонель Мессі зіграв шість матчів, в яких відзначився п'ятьма забитими голами і 3 гольовими передачами.

Ліонель Мессі взяв участь у п'яти чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), зіграв 25 матчів і забив 11 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії Аргентини на ЧС.

У складі збірної Аргентини Мессі зіграв 171 матч і забив 96 голів.

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