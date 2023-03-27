Колишньому тренеру збірної України сподобався підхід "синьо-жовтих" до матчу з Англією.

У неділю, 26 березня, збірна України з футболу зазнала поразки від Англії в рамках другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Результат поєдинку прокоментував колишній головний тренер "синьо-жовтих" і легенда світового футболу Андрій Шевченко.

"Мені дуже приємно, що вболівальники цінують зусилля гравців. Англія була набагато кращою та якіснішою, але мені сподобався підхід нашої команди. Ми йдемо з високо піднятою головою. Україна показала хорошу боротьбу", - наводить слова Андрія Шевченка Sky Sports.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 рік. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли в 1/4 фіналу Євро-2020, де з розгромним рахунком поступилися національній команді Англії.

Після роботи в збірній України Шевченко очолив "Дженоа", але після 2 місяців роботи був відправлений у відставку.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну володар "Золотого м'яча" активно займається гуманітарною діяльністю, використовуючи свій авторитет для інформаційної підтримки України у війні з Росією.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати та турнірне становище

У відбірковому турнірі Євро-2024 збірна України грає в групі С. Суперниками "синьо-жовтих" є національні команди Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

Перед стартом відбору на Євро-2024 Україна отримала нового головного тренера. Виконуючим обов'язки наставника команди був призначений Руслан Ротань.

У відборі на Євро-2024 збірна України стартувала з 2-го туру, поступившись в Лондоні Англії з рахунком 0:2. Голами в грі відзначилися Харрі Кейн і Букайо Сака.

Збірна Англії очолює групу С після двох турів, маючи в активі 6 очок. У першому турі команда Саутгейта обіграла Італію (2:1). У збірної Італії 3 очки після двох матчів. У другому турі італійці перемогли Мальту (2:0). Також три очки має Північна Македонія, яка зіграла лише один матч - у 1-му турі проти Мальти (2:1).

Наступні свої ігри в рамках кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє в червні: проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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