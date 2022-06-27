Форвард "Ліверпуля" і національної збірної Єгипту Мохамед Салах може покинути свій клуб в літнє трансферне вікно.
За інформацією The Sun, знаменитий єгиптянин може перебратися в стан мадридського "Реала".
За даними джерела, після приходу в "Ліверпуль" уругвайського нападника "Бенфіки" Дарвіна Нуньєса керівництво англійського клубу готове продати Салаха і прийме пропозицію від потенційних покупців, якщо воно буде в районі 70 мільйонів євро.
Джерело стверджує, що головним претендентом на Салаха є "Реал", який не зміг підписати свою головну трансферну мету - нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Контракт єгиптянина з "Ліверпулем" закінчується в червні наступного року. Переговори Салаха з англійським клубом вже рік не можуть зрушити через високі запити футболіста по зарплаті. Зараз найбільш високооплачуваним гравцем клубу є Вірджіл ван Дейк. Але ліверпульці не готові пропонувати Салаху більше, щоб утримати його в клубі.
Раніше УНІАН повідомляв, що "Ліверпуль" покинув сенегальський нападник Садіо Мане, який підписав контракт з "Баварією".
Нагадаємо, в сезоні, що завершився АПЛ "Ліверпуль" посів друге місце, відставши від "Манчестер Сіті" на одне очко. У фіналі Ліги чемпіонів підопічні Юргена Клоппа поступилися і мадридському "Реалу" з рахунком 0:1. Салах зіграв за "червоних" в сезоні-2021/22 49 матчів, забивши 31 м'яч.
Мохамед Салах: кар'єра
- Почав професійну кар'єру Салах в єгипетському клубі "Мокавлун", через деякий час перейшов у швейцарський "Базель".
- У 2014 році контракт футболіста викупив англійський "Челсі". На правах оренди виступав за італійські клуби "Фіорентина" та "Рома". У "Рому" Салах згодом перейшов на постійній основі, а в 2017 році повернувся в АПЛ, підписавши контракт з "Ліверпулем".
- У складі "Ліверпуля" Салах зіграв 254 матчі, в яких відзначився 156 забитими голами і 63 результативними передачами.
- З 2011 року виступає і в складі основної збірної Єгипту, за яку зіграв 83 матчі і забив 45 голів. Він є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Єгипту.
- Триразовий володар "Золотої бутси" англійської Прем'єр-ліги: в 2018, 2019 і 2022 роках.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн євро.