Мохамед Салах може продовжити свою кар'єру в іспанському чемпіонаті.

Форвард "Ліверпуля" і національної збірної Єгипту Мохамед Салах може покинути свій клуб в літнє трансферне вікно.

За інформацією The Sun, знаменитий єгиптянин може перебратися в стан мадридського "Реала".

За даними джерела, після приходу в "Ліверпуль" уругвайського нападника "Бенфіки" Дарвіна Нуньєса керівництво англійського клубу готове продати Салаха і прийме пропозицію від потенційних покупців, якщо воно буде в районі 70 мільйонів євро.

Джерело стверджує, що головним претендентом на Салаха є "Реал", який не зміг підписати свою головну трансферну мету - нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Контракт єгиптянина з "Ліверпулем" закінчується в червні наступного року. Переговори Салаха з англійським клубом вже рік не можуть зрушити через високі запити футболіста по зарплаті. Зараз найбільш високооплачуваним гравцем клубу є Вірджіл ван Дейк. Але ліверпульці не готові пропонувати Салаху більше, щоб утримати його в клубі.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Ліверпуль" покинув сенегальський нападник Садіо Мане, який підписав контракт з "Баварією".

Нагадаємо, в сезоні, що завершився АПЛ "Ліверпуль" посів друге місце, відставши від "Манчестер Сіті" на одне очко. У фіналі Ліги чемпіонів підопічні Юргена Клоппа поступилися і мадридському "Реалу" з рахунком 0:1. Салах зіграв за "червоних" в сезоні-2021/22 49 матчів, забивши 31 м'яч.

Мохамед Салах: кар'єра