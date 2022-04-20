Команда Юргена Клоппа вийшла на перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

У вівторок, 19 квітня, відбувся перенесений поєдинок 30-го туру чемпіонату Англії з футболу в якому зустрічалися гранди АПЛ "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Юргена Клоппа, які відправили чотири голи у ворота суперника.

Перший гол був забитий вже на 5-й хвилині поєдинку - Луїс Діас відправив м'яч у ворота суперника після передачі Мохамеда Салаха.

Вже на 22-й хвилині єгиптянин і сам відзначився, забивши з передачі Садіо Мане. У середині другого тайму автор першого м'яча у ворота Де Хеа асистував на Мане, який забив третій гол.

Фінальну крапку поставив Салах, який оформив дубль на 85-й хвилині. Результативну передачу собі в актив записав Діогу Жота, що вийшов на заміну на 70-й хвилині.

"Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0

Голи: Діас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

"Ліверпуль": Аліссон, Александр-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо (Мілнер, 86), Тьяго (Кейта, 80), Салах, Мане, Діас (Жота, 70)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ліндельоф, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Біссака, Погба (Лінгард, 10), Матіч, Далот, Фернандеш, Еланга (Межбрі, 84), Рашфорд

Попередження: Кейта (85) - Межбрі (88), Фернандеш (89)

Огляд матчу:

Відзначимо, що матч проти "Ліверпуля" пропустив лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, у якого перед цим помер новонароджений син.

Завдяки перемозі "Ліверпуль" вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випередивши "Манчестер Сіті" на два очки. "Манчестер Юнайтед" з 54 пунктами йде на шостій сходинці.

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