Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес поділився думками з приводу нападника Кіліана Мбаппе, який продовжив контракт з ПСЖ замість переходу в іспанський клуб.
На думку Переса, на рішення Мбаппе залишитися в паризькому клубі сильно вплинув президент Франції Емманюель Макрон.
"Він зрадив не мене. Він говорив про свою мрію грати за "Реал", і це правда. У серпні минулого року ПСЖ не хотів його продавати. Ми чекали цілий рік, а він продовжував твердити те ж саме. За 15 днів ситуація змінилася через політичний тиск і економічний чинник.
Він зробив найпростіший вибір, і в підсумку його мрія змінилася. Він дуже молодий, ми всі схильні до тиску, але молодь ще більше.
Дзвінок президента Франції сильно вплинув на нього, це абсолютно точно.
Підписати Мбаппе через три роки? Я не знаю. За три роки ми всі можемо облисіти, може трапитися все, що завгодно. Нинішній Мбаппе не той Мбаппе, що був раніше. Мені не потрібен гравець, який відмовляється брати участь у заходах для спонсорів збірної. Я думав, у нього є мрія, але іноді її не можна здійснити із зовнішніх причин", - наводить слова Переса Football Espana.
Нагадаємо, минулого року "Реал" пропонував ПСЖ понад 200 млн за Мбаппе, але французький клуб відповів відмовою. Всі очікували, що форвард на правах вільного агента приєднається до мадридського гранду цього літа, але він несподівано вирішив залишитися в ПСЖ, з яким підписав контракт до 2025 року.
Кіліан Мбаппе: кар'єра
- Мбаппе є вихованцем ФК "Монако". Дебютував за "монегасків" форвард у 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів. Також віддав 16 асистів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов в ПСЖ. Сума трансферу склала 180 мільйонів євро.
- У цьому сезоні чемпіонату Франції Мбаппе зіграв 35 матчів, забив 28 м'ячів і віддав 19 гольових передач.
- За кар'єру в ПСЖ Кіліан зіграв 216 ігор, в яких відзначився 170 забитими голами і 88 результативними передачами.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 57 матчів і забив 27 голів. Він став чемпіоном світу в 2018 році.