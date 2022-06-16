На рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ вплинув президент Франції.

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес поділився думками з приводу нападника Кіліана Мбаппе, який продовжив контракт з ПСЖ замість переходу в іспанський клуб.

На думку Переса, на рішення Мбаппе залишитися в паризькому клубі сильно вплинув президент Франції Емманюель Макрон.

"Він зрадив не мене. Він говорив про свою мрію грати за "Реал", і це правда. У серпні минулого року ПСЖ не хотів його продавати. Ми чекали цілий рік, а він продовжував твердити те ж саме. За 15 днів ситуація змінилася через політичний тиск і економічний чинник.

Він зробив найпростіший вибір, і в підсумку його мрія змінилася. Він дуже молодий, ми всі схильні до тиску, але молодь ще більше.

Дзвінок президента Франції сильно вплинув на нього, це абсолютно точно.

Підписати Мбаппе через три роки? Я не знаю. За три роки ми всі можемо облисіти, може трапитися все, що завгодно. Нинішній Мбаппе не той Мбаппе, що був раніше. Мені не потрібен гравець, який відмовляється брати участь у заходах для спонсорів збірної. Я думав, у нього є мрія, але іноді її не можна здійснити із зовнішніх причин", - наводить слова Переса Football Espana.

Нагадаємо, минулого року "Реал" пропонував ПСЖ понад 200 млн за Мбаппе, але французький клуб відповів відмовою. Всі очікували, що форвард на правах вільного агента приєднається до мадридського гранду цього літа, але він несподівано вирішив залишитися в ПСЖ, з яким підписав контракт до 2025 року.

Кіліан Мбаппе: кар'єра