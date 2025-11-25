Керівництво Динамо планує посилювати тренерську лавку.

Відставки головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського на тлі невдач в останніх матчах не буде, повідомляють журналісти "ТаТоТаке" з посиланням на джерела, максимально наближені до керівництва Динамо.

"Її не буде навіть якщо Динамо програє на Кіпрі "Омонії". І будь-які зміни можуть бути виключно у зимове міжсезоння. З того, що я чув, напередодні матчу з Колосом відбулася конкретна розмова між президентом клубу й головним тренером. Обмінялися думками, висловили побажання і вирішили йти разом", – зазначив журналіст Михайло Співаковський.

Він також додав, що наразі президент "Динамо" Ігор Суркіс має бажання посилити тренерську лавку. Водночас у нього немає "бажання чи можливості" звільняти головного коуча киян.

"І цей парадокс можна вирішити одним способом – підсилити тренерський штаб Шовковського", – додав Співаковський.

Ситуація у київського "Динамо"

Раніше УНІАН писав, напередодні київське "Динамо" програло матч УПЛ проти "Колоса" з рахунком 2:1. Це вже третя поспіль поразка киян в українській прем'єр-лізі.

Загалом в останніх девʼяти мачтах УПЛ підопічні Шовковського лише один раз здобули перемогу. Наразі "Динамо" посідає сьому сходинку в УПЛ, маючи 20 очок та зігравши 13 матчів.

Погані результати у "Динамо" не тільки в УПЛ, а й у Лізі Конференцій. Хоча в останньому з трьох матчів київському клубу все ж вдалося перемогти та навіть "розгромити" суперника.

