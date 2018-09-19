Хацкевич: у «Астани» збалансована команда, найбільше небезпеки чекаємо від атаки

Головний тренер «Динамо» поспілкувався з журналістами напередодні стартового матчу групового турніру Ліги Європи проти «Астани».

Головний тренер «Динамо» поспілкувався з журналістами напередодні стартового матчу групового турніру Ліги Європи проти «Астани».

"Астана" - достатньо досвідчена команда. Звичайно, серед них є футболісти своїх національних команд, і те, що вони беруть участь у кількох турнірах, – це їхнє професійне зобов’язання. Футболісти високого рівня грають по два-три матчі на тиждень. Щодо суперника, то останню гру в чемпіонаті вони провели, застосувавши великі зміни, тому видно, що вони серйозно готуються до матчу з нами – зокрема, вчора вже тренувалися на стадіоні «Динамо». Команда має великий досвід, упродовж останніх чотирьох років стабільно виступає у групових турнірах європейських турнірів, і справедливо перебуває на лідируючих позиціях у себе в чемпіонаті - оцінив суперника керманич київської команди, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ)..

На прохання пояснити ситуацію з Гармашем тренер відповів:

- Ми теж маємо бути вихователями. З ним була проведена не одна бесіда, в тому числі й старші партнери розмовляли з ним. Як ми побачили, він усе розуміє, але найголовніше, щоб він розумів, чого вимагаю від нього я на футбольному полі. У нас немає жодних конфліктів, але є вимоги, які мають виконуватися. Денис готується до завтрашнього матчу, а буде він грати чи ні – вирішимо завтра.

А на питання, чи виправдалися прогнози щодо одужання Бєсєдіна, зазначив:

- На жаль, відновлення затягнулося. Травма виявилася складнішою, ніж ми передбачали. Йому ще потрібен мінімум тиждень, після чого лікарі визначать, готовий він працювати в загальній групі чи ні.

Як повідомляв УНІАН, в четвер, 20 вересня, відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Астана".