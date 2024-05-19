Українець переміг мексиканця Наваррете роздільним рішенням суддів.

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканського опонента Емануеля Наваррете і став чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBO.

Бій проходив у Сан-Дієго, український боксер обрав тактику коротких комбінацій. Але вже в середині бою Берінчик пропустив сильний аперкот. Втім, під завершення поєдинку українець повернув собі ініціативу. Так, у восьмому раунді він провів серію успішних атак і змусив суперника спертися на канати.

Бій тривав усі 12 раундів, тож питання переможця визначали судді. Так, двоє з них надали перевагу Берінчику з рахунком 115-113 та 116-112. Тож за роздільним рішенням суддів український боксер вперше у своїй кар'єрі отримав титул чемпіона світу.

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Напередодні інший український боксер Олександр Усик став першим за понад два десятиріччя абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Українець зміг перемогти британського суперника Тайсона Ф'юрі за рішенням судів.

Раніше головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив команди на товариські матчі. З цією командою українська збірна зіграє проти Німеччини, Польщі та Молдови.

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