Ф'юрі також переконував, що він виграв більшість раундів.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі після поразки Олександру Усику заявив, що не визнає перемоги українця і вважає, що йому підсуджували.

Після бою британський боксер заявив, нібито виграв більшість раундів, а тому саме він є переможцем. Також Ф'юрі заявив про можливий реванш.

"Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Я вважаю, що я виграв той бій, я вважаю, що він виграв кілька раундів, але я виграв більшість із них. Не помиляйтесь, на мою думку, я виграв цей бій. У нас є умова про реванш. Я програв доброму маленькому чоловікові роздільним рішенням. Ми запускаємо його ще в жовтні. Молодець, Олександре", – сказав він.

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Історична перемога Усика

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Усик у неймовірному поєдинку переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Поєдинок тривав усі дванадцять раундів, судді віддали перемогу Олександру Усику – 115:112, 113:114, 114:113. Наприкінці дев’ятого раунду український боєць відправив британця у нокдаун.

Таким чином Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF, відібрав титул WBC у британця і назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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