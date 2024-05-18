Легенда українського футболу, екс-головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прибув до Саудівської Аравії особисто підтримати Олександра Усика в чемпіонському бою проти британця Тайсона Ф'юрі. Відповідне фото опублікувано в соцмережі Х Шевченка.
"Сьогодні підтримуємо нашого чемпіона, вся Україна з тобою", - написав Шевченко.
У свою чергу Усик на відео передав вітання всім українцям.
"Ми єдині. І тільки коли ми разом - ми єдині", - сказав український боксер.
Бій Усик - Ф'юрі: останні новини
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Евандер Холіфілд зробив свій прогноз на чемпіонський бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі. За словами американця, українець має перевагу над британцем у силі удару та швидкості рук.
У свою чергу один із найважчих суперників українця дав свій прогноз на поєдинок. Латвійський боксер Майріс Брієдіс на 70% вважає, що Усик переможе в цьому поєдинку.
Тим часом легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита історичного бою між Усиком та Ф’юрі. За словами британця, його співвітчизник переможе українця - мовляв, "хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького хлопця".
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