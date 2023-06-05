Олександр Усик розповів, що у нього все ще є плани на бій з Тайсоном Ф'юрі.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик звернувся до чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер повідомив, що у нього є план щодо організації бою з "Циганським королем", але зараз він не може розповісти всі деталі.

"Все, що говорить Тайсон Ф'юрі, він говорить у дзеркало. Він стає і починає говорити в дзеркало. Він від цього кайфує. Що буде, якщо не вийде домовитися про бій з Ф'юрі? У нас є плани з принцом Халідом та моєю командою. Я не можу про це зараз говорити.

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Ф'юрі - найскладніший суперник в моїй кар'єрі? Так я ж з ним ще не боксував. Я найскладніший суперник для себе. Жадібне пузо, я люблю тебе. Ти п'яниця", - заявив Олександр Усик у коментарі YouTube-каналу "Boxing King Media".

Бій Ф'юрі - Усик: що відомо

Тайсон Ф'юрі і Олександр повинні були провести бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі 29 квітня 2023 року, але сторонам не вдалося узгодити контракт на поєдинок і в підсумку бій був зірваний.

Менеджер українського боксера повідомив, що бій був зірваний тому що сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Додамо, що в поєдинку між Усиком і Ф'юрі повинен був визначитися перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон в суперважкому дивізіоні. Останнім володарем усіх основних титулів у хевівейті був Леннокс Льюїс, який переміг Евандера Холіфілда в 1999 році.

Після зриву бою з Ф'юрі, команда Усика переключилася на організацію поєдинку проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Очікується, що бій Усик - Дюбуа відбудеться 12 серпня в Польщі.

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