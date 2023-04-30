Олександр Усик відвідав позиції ЗСУ в Бахмутському районі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик відвідав позиції ЗСУ на передовій, щоб підтримати моральний дух українських захисників.

Під час візиту на фронт знаменитий боксер продемонстрував свої музичні таланти.

У соціальних мережах почали поширювати відео, на якому Олександр Усик, сидячи в машині з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади, виконує трек "Заповіт" групи Balsam.

"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече

Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент

Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече

Часу немає для розмов, час покаже сильне плече", - заспівав Олександр Усик.

Додамо, що напередодні в Youtube з'явилося відео, на якому Олександр Усик стріляє по позиціях окупантів.

Повідомлялося, що Усик відправився на передову, щоб підтримати моральний дух військових. Знаменитий боксер відвідав позиції ЗСУ в Нью-Йорку - селищі міського типу в Торецькій міській громаді Бахмутського району Донецької області.

Під час свого візиту Олександр Усик записав звернення для 24-ї ОМБр і всіх українських військових.

"Всім з 24-ї бригади хочу побажати перемоги. Щоб вони всі повернулися додому з перемогою, щасливі і з посмішками. Обов'язково хочу побажати сили. Королі, сили вам!", - сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик повинен був провести в кінці квітня бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі, але переговори щодо організації історичного поєдинку були зірвані.

Очікується, що український боксер проведе наступний свій бій в липні цього року. Суперником Олександра стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

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