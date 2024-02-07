Тімоті Бредлі поділився своєю думкою про травму британця Тайсона Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу в 1-й напівсередній і напівсередній вагових категоріях Тімоті Бредлі висловився з приводу перенесення бою за титул абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

За словами знаменитого американського боксера, "Циганський король" близький до того, щоб опинитися на межі завершення кар'єри.

"Можливо, це падіння або кінець Тайсона Ф'юрі. Мені це чимось пахне. Я відчуваю запах лайна - ось що я внюхав. Якщо ви подивитеся на це відео, воно було знято на Samsung або щось подібне, оскільки якість була поганою. Воно виглядає огидно.

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Якщо подивитися в сповільненій зйомці, то хіба цей лікоть, який ніби викинутий спеціально, влучив в око Тайсона Ф'юрі? Ні. Удар припав у щелепу Ф'юрі. Я чую якусь підставу. Я бачу розсічення. Розумію, що воно було. Але, можливо, це відео було постановочним. Я розумію, що розсічення є і всяке трапляється, але цей лікоть здається капець яким умисним.

Я не думаю, що розсічення зіграє свою роль. Мені здається, що бій відбудеться", - наводить слова Бредлі Boxing Insider.

Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року, проте у тренувальному таборі британець отримав травму і поєдинок перенесли на 18 травня цього року.

Варто відзначити, що Тімоті Бредлі вже не перший боксер, який підозрює Тайсона Ф'юрі у брехні. Раніше в правдивості слів "Циганського короля" засумнівався колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч.

Додамо, що вдруге Ф'юрі вже не вдасться перенести бій проти Усика. Організатори поєдинку повідомили, що якщо британець не зможе вийти на бій 18 травня, то йому знайдуть заміну. Самого ж Тайсона оштрафують на 10 мільйонів євро.

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