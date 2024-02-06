Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф'юрі травмувався раніше, ніж про це заявили.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч поділився своєю думкою про травму володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі, через яку було перенесено бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика.

Знаменитий британець вважає, що розсічення "Циганського короля" могло статися раніше, ніж про нього заявили.

"Я не впевнений, що бій відбудеться в травні. Почнемо з того, що я не був впевнений у розсіченні, я хотів подивитися на нього і побачити, як його зашивають.

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Після того, як я побачив Тайсона Ф'юрі в його Instagram, розсічення не виглядає як гостра травма, воно виглядає як травма, яка заживає. Воно покрите струпами, набряк спав, а синець виглядає приблизно тижневої або десятиденної давності.

Не знаю, як це вплине на ситуацію, але може бути, вони сиділи і чекали слушного моменту, щоб повідомити новину", - наводить слова Фроча Boxing Social.

Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі було перенесено на 18 травня 2024 року. Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів.

Раніше УНІАН повідомляв, що організатори бою Усик - Ф'юрі презентували унікальний пояс "World Heawyweight Undisputed Champion", який був виготовлений спеціально для цього поєдинку.

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