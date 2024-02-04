Організатори бою Усик - Ф'юрі внесли в контракт спеціальний пункт про санкції, в разі повторного зриву поєдинку.

Стали відомі нові подробиці щодо організації бою за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Напередодні було офіційно оголошено, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді.

І цього разу, як повідомляє видання Ready to Fight, організатори поєдинку подбали про те, щоб бій відбувся. А якщо у "Циганського короля" знову виникнуть якісь проблеми, то він зобов'язаний буде виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Такі ж санкції будуть застосовані і до Олександра Усика.

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Глава Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив інформацію про можливі санкції для боксерів.

"Остання спроба, коли ми можемо провести цю битву, і я вибрав дату - 18 травня. У мене є гарантії - 10 мільйонів доларів, якщо хто-небудь піде від поєдинку, не від організаторів, а з їх особистого рахунку", - заявив Турки Аль аш-Шейх в коментарі MMAFightingSBN.

Крім того, Турки Аль аш-Шейх заявив, що 18 травня - це остання спроба провести цей бій. А якщо Тайсон Ф'юрі або Олександр Усик не зможуть вийти в ринг 18 травня, то для другого бійця буде знайдена заміна.

"18 травня у нас буде поєдинок Усик - Ф'юрі. Якщо Усик злякається - Я покличу для Тайсона Джошуа, якщо злякається Тайсон - я покличу будь-якого бійця, якого захоче Усик.

Це від мого імені. У нас є гарантії від обох сторін, і вони це знають", - сказав Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, спочатку історичний бій Усика проти Ф'юрі планувався на 17 лютого 2024 року, але британський боксер отримав травму в тренувальному таборі і поєдинок довелося перенести.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Останнім абсолютним чемпіоном хевівейта досі є легендарний Леннокс Льюїс, який у 1999 році переміг Евандера Холіфілда.

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