Скандальний британець заявив про бажання знятися в голлівудському фільмі.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїми планами на майбутнє.

"Циганський король" заявив, що він хоче найбільш високооплачуваним спортсменом за версією Forbes, а також знятися в кіно. Про бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, схоже, британець не думає.

"У мене є дві мети: хочу очолити список найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes, а ще планую знятися в голлівудському фільмі.

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У спорті я домігся всього, що міг, і завоював всі пояси, які тільки можна завоювати. Все скінчено", - заявив Тайсон Ф'юрі в коментарі журналісту Майклу Бенсону.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Бій відбудеться 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді. Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу.

Очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але узгодити контракт на поєдинок представникам боксерів не вдалося.

Додамо, що в послужному списку Ф'юрі 33 перемоги (24 нокаутом) і одна нічия в 34 боях на профі-рингу.

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