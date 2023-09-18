Тайсон Ф'юрі не хоче боксувати проти Ентоні Джошуа.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

"Циганський король" заявив, що більше не зацікавлений в поєдинку проти Ей Джея, оскільки той зазнав вже три поразки.

"Мені все одно, що він говорить. На мою думку, він мішок. Він просто великий бомжара, якого тричі побили. Його двічі нокаутували, у нього три поразки. Джошуа навіть більше не може виступати в моїй лізі.

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Я більше не думаю про бій з ним. Мене він навіть не цікавить. Ця бульбашка лопнула. Його позбавили невинності, тому він не цікавий для мене. Його двічі побив Усик, а перед цим побив товстун.

Я б'юся з хлопцем, який знаходиться на своєму піку, з чемпіоном, який більший і сильніший за Джошуа, я б'юся з більш потужним нокаутером, ніж він. Ентоні потрібно зайняти місце в кінці черги. Цей бій пішов, він мертвий. Наш поєдинок став неактуальним після того, як він програв", - наводить слова Ф'юрі Daily Mail.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа на профі-рингу провів 29 боїв, в яких здобув 26 перемог і зазнав трьох поразок. Перший раз британець програв американцеві Енді Руїсу в червні 2019 року. Потім у грудні того ж року Ей Джей переміг Руїса в реванші.

Потім Джошуа двічі програв Олександру Усику - у вересні 2021 року одноголосним рішенням суддів і в серпні 2022 року, у реванші, роздільним рішенням суддів.

У послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях в професійній кар'єрі.

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