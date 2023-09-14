Легенда боксу вірить у перемогу камеруно-французького бійця.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своїм прогнозом на поєдинок Френсіса Нганну проти володаря титулу WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Американець вважає, що колишньому чемпіону UFC під силу перемогти "Циганського короля".

"Вважаю, у Френсіса все вийде проти Ф'юрі. Все залежить від досвіду поєдинків. Він тільки повинен пам'ятати, що не можна включати в бою ноги, хоча раніше саме так і чинив.

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Нганну - справжній потужний панчер, дуже швидкий для хлопця з вагою в 118 кг. Думаю, він впорається краще, ніж більшість вважає", - наводить слова Майка Тайсона BoxingScene.

Поєдинок Нганну - Ф'юрі відбудеться 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді. Це буде виставковий бій, який пройде за правилами боксу.

Бій проти Ф'юрі стане дебютним для Нганну в професійному боксі. "Циганський король", у свою чергу, провів на профі-рингу 34 поєдинки. У послужному списку британця 33 перемоги (24 нокаутом) і одна нічия.

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