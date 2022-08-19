Знаменитий у минулому боксер має проблеми зі здоров'ям.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон був помічений в інвалідному кріслі.

Як повідомляє Low Kick MMA, легендарного бійця побачили в інвалідному кріслі в аеропорту Маямі (США).

У ЗМІ неодноразово повідомлялося, що колишній боксер страждає від "спалаху ішіасу", болю в нижній частині спини. Ця недуга давно турбує Тайсона.

Саме через цю проблему він достроково завершив професійну кар'єру.

Раніше в одному з інтерв'ю Майк Тайсон заявляв, що відчуває, що скоро помре.

"Коли я дивлюся в дзеркало, я бачу ці маленькі плями на моєму обличчі, я кажу:" Вау! Це означає, що мій термін придатності добігає кінця, це станеться дуже скоро", - наводить слова Тайсона Daily Mail.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

56-річний Тайсон на професійному рингу провів 58 поєдинків, здобув 50 перемог (44-нокаутом) і зазнав шість поразок. Два бої були визнані такими, що не відбулися.

Останній поєдинок Майк провів у 2005 році, зустрівшись з маловідомим ірландським боксером Кевіном Макбрайдом. Хоча після шести раундів Тайсон лідирував на картках двох суддів з рахунком 57-55, він відмовився від продовження бою, і в результаті Макбрайду була зарахована перемога технічним нокаутом. Після цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри:

Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).

Він був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.

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