Екс-чемпіон не вперше висловив солідарність з Україною.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

Відео оприлюднила Федерація боксу України в Instagram.

"Це Майк Тайсон. Український народ, я з вами", - сказав Тайсон.

Раніше Майк називав українців "сильними людьми". Також славетний американець нещодавно потрапив у неприємний інцидент в аеропорту Сан-Франциско, коли до нього чіплявся нетверезий пасажир.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

55-річний Тайсон на професійному рингу провів 56 поєдинків, здобув 50 перемог (44 - нокаутом) й зазнав шести поразок.

Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Він був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.

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