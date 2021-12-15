Український боксер знаходиться в Дубаї, де займається питаннями реваншу з Джошуа.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик не став відмовчуватися з приводу вульгарної заяви, зробленої Тайсоном Ф'юрі за підсумками їх першої зустрічі в Нью-Йорку за лаштунками бою Ломаченко - Коммі.

Нагадаємо, Ф'юрі і Усик зустрілися біля рингу. Вони потиснули один одному руки, після чого британець голосно сказав: "Відмінна робота, мужик!". Далі він нерозбірливо почав говорити щось українцеві на вухо.

Потім, коли Ф'юрі відійшов, його запитали, що він сказав Усику. Британець відповів: "Усик може посмоктати мої шари".

Читайте такожВідповів хейтерам та потрапив у новий скандал: Ломаченко опублікував вірш російського поета, який підтримав анексію Криму (відео)Олександр Усик знаходиться зараз в Дубаї, де займається переговорами про можливе проведення там реваншу з Ентоні Джошуа. Там українця спіймали журналісти і поставили йому питання в лоб: що він думає про грубу заяву Тайсона Ф'юрі.

Спочатку Усик ніяк не відреагував, оскільки не зрозумів питання - розмова відбувалася англійською мовою. Потім представник команди Усика сказав українцю: "Про яйця типу він щось запитує".

Олександр Усик у відповідь розсміявся, махнув рукою і, зробивши грізне обличчя, сказав: "Hey! Tyson, how are you!"("Гей, Тайсон, як справи?").

Відео відповіді Усика:

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Автор: Володимир Медяник