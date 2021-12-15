Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик не став відмовчуватися з приводу вульгарної заяви, зробленої Тайсоном Ф'юрі за підсумками їх першої зустрічі в Нью-Йорку за лаштунками бою Ломаченко - Коммі.
Нагадаємо, Ф'юрі і Усик зустрілися біля рингу. Вони потиснули один одному руки, після чого британець голосно сказав: "Відмінна робота, мужик!". Далі він нерозбірливо почав говорити щось українцеві на вухо.
Потім, коли Ф'юрі відійшов, його запитали, що він сказав Усику. Британець відповів: "Усик може посмоктати мої шари".
Читайте такожВідповів хейтерам та потрапив у новий скандал: Ломаченко опублікував вірш російського поета, який підтримав анексію Криму (відео)Олександр Усик знаходиться зараз в Дубаї, де займається переговорами про можливе проведення там реваншу з Ентоні Джошуа. Там українця спіймали журналісти і поставили йому питання в лоб: що він думає про грубу заяву Тайсона Ф'юрі.
Спочатку Усик ніяк не відреагував, оскільки не зрозумів питання - розмова відбувалася англійською мовою. Потім представник команди Усика сказав українцю: "Про яйця типу він щось запитує".
Олександр Усик у відповідь розсміявся, махнув рукою і, зробивши грізне обличчя, сказав: "Hey! Tyson, how are you!"("Гей, Тайсон, як справи?").
Відео відповіді Усика:
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.