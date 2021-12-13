Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розповів, що на аматорському чемпіонаті світу з боксу в Баку в 2011 році його намагалися переконати здати бій за 300 тисяч євро.
Тоді суперником майбутнього володаря олімпійського "золота" був Азербайджанський боксер, чемпіон Європи Теймур Мамедов.
"Чи правда, що перед фінальним поєдинком чемпіонату світу, що відбувся в Баку в 2011 році, мене намагалися підкупом змусити програти представнику Азербайджану Теймуру Мамедову? Так, мені запропонували € 300 тисяч напевно, це були місцеві хлопці. До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився.
Чи мобілізувало мене це перед фіналом? Я думав, що тепер € 300 тис можна розділити між трьома суддями і тоді вони будуть виконувати свою брудну роботу. Велика арена, серед глядачів - президент Азербайджану. Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Слава богу, їм не вдалося", - сказав Усик в інтерв'ю виданню Przeglad Sportowy.
Відео бою Усик - Мамедов на чемпіонаті світу 2011 року:
Усик і Мамедов також могли битися один з одним і у вирішальному поєдинку Олімпійських ігор-2012 в Лондоні, де український боксер став чемпіоном, але тоді азербайджанець програв у півфіналі Клементе Руссо з Італії і задовольнявся "бронзою".
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