Олександр Усик поміркував на тему можливого бою з Саулем Альваресом.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що був би не проти зустрітися з мексиканцем Саулем Альваресом, який займає перше місце в різних рейтингах найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

В коментарі FightHype.com Усик заявив, що готовий зустрітися з Альваресом у крузервейті (першій важкій вазі), за однієї умови:

"Якщо він хоче боксувати зі мною в крузерах, то я зможу спуститися туди, але за умови, що у мене залишаться пояси в суперважкій вазі, тому що я потім знову туди повернуся".

"Якщо ми зустрінемося, то мені доведеться виграти у нього", - сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик ставав абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Альварес проведе дебютний бій у крузервейті проти Ілунги Макабу. Мексиканець спробує завоювати пояс WBC і стати чемпіоном світу в п'яти різних вагових категоріях.

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Раніше можливий бій Усика та Альвареса прокоментував промоутер українця.

Сауль Альварес: що про нього відомо

Альварес провів на профі-рингу 60 боїв: він здобув 57 перемог при одній поразці (від Флойда Мейвезера) і двох нічиїх.

У попередньому поєдинку 6 листопада він переміг Калеба Планта у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Альварес також вигравав титули в першій середній, середній і напівважкій вазі.

Перехід у крузервейт мексиканець назвав "найбільшим викликом у своїй кар'єрі".

У недавньому рейтингу найкращих боксерів світу від The Ring Усик розташувався на другому місці відразу за Альваресом.

Автор: Антон Дудар