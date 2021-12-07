Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, кого міг би зіграти в кіно.

Цитує боксера Parimatch Ukraine.

"Чи є у мене потенціал в кіно? Звичайно. Взагалі нескромна відповідь. Я б спробував себе в різних ролях. Я б міг драму зіграти. Я не жартую. Міг би комедію зіграти. Дурника міг би зіграти добре, прямо шизанутого-шизанутого. Але у кінці фільму виявилося б, що я граю і увесь цей сценарій я придумав. А я типу в божевільні", - сказав Усик.