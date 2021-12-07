Олександр Усик / фото REUTERS
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, кого міг би зіграти в кіно.
Цитує боксера Parimatch Ukraine.
"Чи є у мене потенціал в кіно? Звичайно. Взагалі нескромна відповідь. Я б спробував себе в різних ролях. Я б міг драму зіграти. Я не жартую. Міг би комедію зіграти. Дурника міг би зіграти добре, прямо шизанутого-шизанутого. Але у кінці фільму виявилося б, що я граю і увесь цей сценарій я придумав. А я типу в божевільні", - сказав Усик.
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Олександр Усик - чемпіон світу: головне
- Цієї осені Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF та IBO в суперважкій вазі.
Вже відомо, що Усик проведе реванш з Джошуа.
Олександр отримав пояси, які забрав у Джошуа та показав їх публіці.
Тайсон Ф'юрі планує провести бій з українцем.