Російський опозиціонер Максим Мернес готовий компенсувати збитки організаторам реваншу чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і екс-чемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у разі проведення бою в Києві.
Мернес заявив, що хоче поговорити з промоутером Усика, щоб дізнатися яка сума необхідна для організації поєдинку в столиці України і якщо ця сума буде прийнятною, він готовий її покрити за рахунок покупки квитків для воїнів і ветеранів АТО. Таким чином Мернес хоче зробити інвестицію в отримання політичного притулку в Україні.
"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою (реваншу Усик - Джошуа) через невисоку платоспроможність українських фанів боксу. На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків, таку ж як була в Лондоні і організатори зазнають збитків.
Читайте такожУсик заявивши про готовність зустрітися з найкращим боксером світу, але назвавши одну умовуХочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе в ступор, готовий взяти участь в організації івенту.
Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторам. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків і подаруємо їх воїнам і ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну у якої збираюся попросити політичний притулок", - наводить слова Мернеса champion.com.ua.
Мернес - син Сергія Мавроді, є громадянином РФ, але з 2014-го живе в Таїланді. Після інтерв'ю Дмитру Гордону на бізнесмена завели кримінальну справу в Росії через висловлювання про анексію Криму.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.