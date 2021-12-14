Максим Мернес хоче зробити інвестицію в отримання політичного притулку в Україні.

Російський опозиціонер Максим Мернес готовий компенсувати збитки організаторам реваншу чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і екс-чемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у разі проведення бою в Києві.

Мернес заявив, що хоче поговорити з промоутером Усика, щоб дізнатися яка сума необхідна для організації поєдинку в столиці України і якщо ця сума буде прийнятною, він готовий її покрити за рахунок покупки квитків для воїнів і ветеранів АТО. Таким чином Мернес хоче зробити інвестицію в отримання політичного притулку в Україні.

"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою (реваншу Усик - Джошуа) через невисоку платоспроможність українських фанів боксу. На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків, таку ж як була в Лондоні і організатори зазнають збитків.

Читайте такожУсик заявивши про готовність зустрітися з найкращим боксером світу, але назвавши одну умовуХочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе в ступор, готовий взяти участь в організації івенту.

Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторам. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків і подаруємо їх воїнам і ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну у якої збираюся попросити політичний притулок", - наводить слова Мернеса champion.com.ua.

Мернес - син Сергія Мавроді, є громадянином РФ, але з 2014-го живе в Таїланді. Після інтерв'ю Дмитру Гордону на бізнесмена завели кримінальну справу в Росії через висловлювання про анексію Криму.

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Автор: Володимир Медяник